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09:59, 15 января 2025Россия

Командование ВСУ бросило элиту украинских войск на штурм в Курской области

ТАСС: командование ВСУ направляет элитные подразделения в Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает присутствие в Курской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идет о подразделениях Сил специальных операций, которые направляют в регион, подчеркнул собеседник агентства.

По словам источника, на территории Курской области элитные подразделения будут участвовать в штурмовых действиях.

В январе подразделения ВСУ попытались совершить прорыв в Курской области. Атака была отражена российскими танкистами, которые использовали тактику «карусели». Бой произошел в районе хутора Бердин. После провала штурма украинские бойцы были вынуждены отказаться даже от попыток забрать тела оставшихся на поле боя сослуживцев.

ЖЗЛ
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