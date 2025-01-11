Танкисты «Ахмата» отработали каруселью при атаке ВСУ на Бердин под Курском

Танкисты специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» работали «каруселью» при отражении прорыва солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боевых столкновений в районе хутора Бердин раскрыл командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что солдаты ВСУ пытались прорвать российскую оборону при помощи массированного наступления с использованием бронетехники. Однако эта попытка оказалась неудачной. «Началась карусель уже в такой плотной работе на прямую наводку. Параллельно работали экипажи с закрытых позиций», — пояснил командир сводной артиллерийской группы.

Он добавил, что в ходе отражения атаки российские танки и украинская бронетехника разъезжались «буквально в пяти метрах» друг от друга. Экипажи и машины быстро сменялись, в результате чего танкистам «Ахмата» удалось отразить массированное наступление украинских солдат в районе хутора Бердин. «Отработали все очень хорошо», — резюмировал Пресс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие в общей сложности 60 тысяч украинских военных. О планах Киева начать наступление в российском регионе были заблаговременно проинформированы западные союзники, включая страны Евросоюза и США. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждал, что в результате операции ВСУ как минимум в 16 из 158 населенных пунктов региона были частично или полностью разрушены жилые дома.