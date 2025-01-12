Командир «Ахмата» Аид: ВСУ не попытались эвакуировать тела после атаки на Бердин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от попыток забрать тела военных, погибших при атаке на хутор Бердин в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

На этом участке ВСУ предприняли механизированный удар, а до этого высадку десанта «каруселью» в посадке у хутора Бердин с выходом на Новостоницкий, и планировали пройти в Большое Солдатское. По словам командира группы спецназа, после неудавшейся попытки прорыва утром 5 января были уничтожены две наступавшие колонны техники ВСУ и сожжены две машины, пытавшиеся отступить.

«Аид» заявил, что в посадках остались военные украинской пехоты, ввиду чего на рассвете спецназ «Ахмат» вместе с бойцами других подразделений начали зачистку окраин населенного пункта и лесопосадок. Украинские военные, заявляет он, даже не попытались эвакуировать тела сослуживцев, но забрали принадлежащие погибшим вещи. «Мародерили тела — автоматы собрали, другие вещи. Они не забирают тела, у них нет такой привычки», — говорит он.

Сейчас ситуация в этом районе, добавил «Аид», полностью стабилизировалась, военные ВСУ здесь сдались в плен или ликвидированы, а российские военные уничтожили около двух десятков единиц украинского транспорта.

5 января стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области. Основные события развернулись в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.

