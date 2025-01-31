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17:56, 31 января 2025Мир

Российское посольство понадеялось на оправдательный приговор Тордену

Посольство России в Финляндии надеется на оправдательный приговор Тордену
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Twitter.com / Globallookpress.com

Российское посольство в Финляндии надеется на оправдательный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому финской стороной в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем на оправдательный вердикт, исходя из надуманности обвинений и явной недостаточности доказательной базы», — заявили агентству в дипмиссии.

Ранее финский суд принял решение оставить Тордена под стражей до окончательного вынесения приговора. Сторона обвинения требует вынести решение о пожизненном заключении россиянина. Финальное заседание суда состоится 7 марта.

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