Суд в Финляндии принял решение по россиянину Тордену

Суд в Финляндии решил оставить россиянина Тордена под стражей до приговора

Суд в Финляндии принял решение оставить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) под стражей до вынесения приговора по обвинению в якобы совершении военных преступлений. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«В конце заседания защита потребовала освободить Тордена, но окружной суд отклонил эту требование. Таким образом, Торден останется под стражей до вынесения приговора», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что прокурор требует вынести решение о пожизненном заключении россиянина. Финальное заседание суда состоится 7 марта.

Ранее в Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на атомную электростанцию (АЭС) «Олкилуото», так как руководство ядерного объекта считает граждан России и Белоруссии угрозой для безопасности. В частности, ребенок оформил заявку на посещение с классом АЭС и указал, что является обладателем финского и российского гражданства. В ответ на это ему пришло уведомление, что он не сможет принять участие в экскурсии.