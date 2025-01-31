Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 31 января 2025Мир

Суд в Финляндии принял решение по россиянину Тордену

Суд в Финляндии решил оставить россиянина Тордена под стражей до приговора
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom  

Суд в Финляндии принял решение оставить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) под стражей до вынесения приговора по обвинению в якобы совершении военных преступлений. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«В конце заседания защита потребовала освободить Тордена, но окружной суд отклонил эту требование. Таким образом, Торден останется под стражей до вынесения приговора», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что прокурор требует вынести решение о пожизненном заключении россиянина. Финальное заседание суда состоится 7 марта.

Ранее в Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на атомную электростанцию (АЭС) «Олкилуото», так как руководство ядерного объекта считает граждан России и Белоруссии угрозой для безопасности. В частности, ребенок оформил заявку на посещение с классом АЭС и указал, что является обладателем финского и российского гражданства. В ответ на это ему пришло уведомление, что он не сможет принять участие в экскурсии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мужчины сопротивлялись». Стали известны подробности вторжения ВСУ в курское село, с жителями которого жестоко расправились

      Полиция Украины призвала эвакуироваться из соседнего с Красноармейском города

      В подмосковном ЖК обнаружили еще одно незаконное жилище гастарбайтеров

      Число отравившихся шаурмой в российском городе выросло

      Записавших видео с угрозами ушедшему на СВО знакомому пьяных россиян нашли

      Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

      Трамп решил связаться с давним противником США

      В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

      Премьер Грузии назвал Украину «принесенной в жертву из-за глобальных интересов»

      Бундестаг проголосовал за прояснение вопроса о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше