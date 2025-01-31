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13:42, 31 января 2025Мир

Российского школьника сочли угрозой безопасности для финской АЭС

Yle: В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на АЭС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Martti Kainulainen / Lehtikuva / Reuters

В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на атомную электростанцию (АЭС) «Олкилуото», так как руководство ядерного объекта считает граждан России и Белоруссии угрозой для безопасности. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

В частности, ребенок оформил заявку на посещение с классом АЭС и указал, что является обладателем финского и российского гражданства. В ответ на это ему пришло уведомление, что он не сможет принять участие в экскурсии.

«Я получил информацию из "Олкилуото", что по причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно», — приводит издание текст письма.

Мать школьника заявила, что возмущена подобным решением и считает его проявлением расизма. Также в полиции уточнили, что правоохранительные органы не выдавали каких-либо инструкций по ограничению посещения объектов для лиц с двойным гражданством. Кроме того, эксперт Матти Ютила из офиса омбудсмена по вопросам равноправия указала, что семья может подать им жалобу на данное решение.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие российско-финской границы, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, зависит целиком от действий России. При этом он не уточнил, что конкретно имеется в виду как условие открытия переходов между двумя государствами.

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