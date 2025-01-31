Французские власти подсчитали расходы на восстановление после урагана «Шидо»

Восстановление Майотты после урагана обойдется Франции более чем в 1 млрд евро

Восстановление Майотты после урагана «Шидо» обойдется властям Франции более чем в миллиард евро. Такую сумму в ходе визита на архипелаг назвал министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс. Его слова приводит BFM.TV.

Вальс дал приблизительную оценку стоимости работ по реконструкции. Прежде всего французским властям предстоит восстановить множество госучреждений, включая здания муниципальных администраций и школ. Некоторые образовательные учреждения так и не смогли открыться после обрушившегося шторма. «Мы все еще находимся на стадии чрезвычайной ситуации, но прошли долгий путь», — указал министр.

Ураган «Шидо» накрыл французский департамент 14 декабря, став самым сильным циклоном за последние 90 лет. В результате непогоды на острове фактически уничтожена общественная инфраструктура — больница, аэропорт и школы. Некапитальные жилые строения полностью стерты с лица земли. Французские власти объявили на Майотте положение исключительного стихийного бедствия.