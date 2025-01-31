Word лишился полезной функции из-за ИИ

Microsoft убрала из Word функцию интеллектуального поиска из-за ИИ

Корпорация Microsoft незаметно убрала из текстового редактора Word функцию интеллектуального поиска. На это обратило внимание издание Digital Trends.

Опция интеллектуального поиска (Smart Lookup) работала в разных версиях редактора Microsoft Word с 2016 года. Она позволяла находить определение и описание различных слов и терминов, собирая справку о них из интернета. Для ее использования нужно было выделить слово, нажать на правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбрать «Поиск».

Журналисты Digital Trends отметили, что в новых версиях Word полезная функция исчезла. Причем Microsoft лишила этой опции пользователей тайно — уведомление о прекращении работы Smart Lookup с 1 января 2025 года можно увидеть, только если зайти на страницу поддержки сервиса Microoft 365. Специалисты медиа полагают, что функция была отключена из-за искусственного интеллекта (ИИ).

В материале говорится, что Smart Lookup заменит собой нейросетевой сервис Copilot. Таким образом, Microsoft может заставить еще больше потребителей пользоваться Copilot.

В конце января корпорация Microsoft переименовала пакет приложений Office для пользователей Windows 11. Раньше он назывался Microsoft 365 Office, после обновления Windows 11 — Microsoft 365 Copilot.