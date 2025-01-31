Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Андрей Рублёв
Сегодня
20:30 (Мск)
Николоз Басилашвили
Монпелье
Юта
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:35, 31 января 2025Спорт

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
игроки

игроки "Боруссия Дортмунд". Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Трансляция велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего на этом этапе сыграет 16 команд. Матчи пройдут 11-12 и 18-19 февраля.

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом», «Монако» — с «Бенфикой», «Брест» — с ПСЖ. «Селтик» сыграет против «Баварии», «Ювентус» — против ПСВ, «Фейеноорд» — против «Милана». Еще две пары образовали «Брюгге» и «Аталанта», «Спортинг» и «Боруссия».

Восемь клубов-победителей дополнительного раунда присоединятся в 1/8 финала к тем, кто вышел туда напрямую («Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла»).

Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Офицер ВС России полтора дня наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником

      Посольство России прокомментировало задержание Норвегией судна с россиянами

      Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

      В зоне СВО начали использовать «Илью Муромца»

      Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

      По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше