«Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Трансляция велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего на этом этапе сыграет 16 команд. Матчи пройдут 11-12 и 18-19 февраля.

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом», «Монако» — с «Бенфикой», «Брест» — с ПСЖ. «Селтик» сыграет против «Баварии», «Ювентус» — против ПСВ, «Фейеноорд» — против «Милана». Еще две пары образовали «Брюгге» и «Аталанта», «Спортинг» и «Боруссия».

Восемь клубов-победителей дополнительного раунда присоединятся в 1/8 финала к тем, кто вышел туда напрямую («Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла»).

Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.