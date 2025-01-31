Спецпредставитель Трампа рассказал о местонахождении необходимой США нефти

Представитель Трампа по Южной Америке: Вся нефть, что нам нужна, находится в США

США не испытывают необходимости в закупках нефти у Венесуэлы, поскольку государство стремится стать чистым экспортером энергоносителей. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, которого цитирует ТАСС.

Местонахождением всех необходимых стране углеводородов являются сами Соединенные Штаты, сказал дипломат, формулируя позицию американского президента Дональда Трампа по указанному вопросу.

«План президента в сфере энергетики направлен на дальнейшее обеспечение энергетической независимости США», — объяснил Клавер-Кароне.

«Мы, вероятно, прекратим закупать нефть у Венесуэлы», — заявил Трамп на прошлой неделе, вскоре после своей инаугурации. Он отмечал, что в стране достаточно собственной нефти.

На днях тему венесуэльской нефти также подняла глава канадского МИД Мелани Жоли, заявившая Financial Times, что если в Техасе не будут перерабатывать сырье из ее страны, США придется закупаться в Венесуэле. Слова министра прозвучали в контексте держащей в напряжении рынки угрозы введения Трампом пошлин на товары из Канады. Важным моментом является и то, что многие американские НПЗ действительно «зависят» от тяжелой нефти, добываемой в Канаде. Также тяжелую нефть добывают в Венесуэле.