Трамп заявил об отказе США от нефти из одной страны

Трамп заявил, что США не нуждаются в венесуэльской нефти

Американский президент Дональд Трамп заявил в день инаугурации, что США не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разберемся и с этим, потому что мы, вероятно, прекратим закупать нефть у Венесуэлы», — сказал республиканец, отвечая на вопрос о его намерении добиваться смены власти в этой стране и ухода с поста главы государства Николаса Мадуро.

О планах администрации Трампа добиться смены режима в Венесуэле ранее писали СМИ. В частности, претензии к властям южноамериканского государства озвучивал на слушаниях в Конгрессе кандидат в госсекретари Марко Рубио.

Осенью 2023 года стало известно, что США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы. Выданные тогда временные лицензии разрешили трансакции, связанные с нефтегазовым и золотодобывающим секторами, а также сняли запрет на вторичную торговлю.

На прошлой неделе Мадуро заявил, что экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9 процентов, а показатель инфляции на уровне 48 процентов стал самым низким за последние 12 лет.