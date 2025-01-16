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08:19, 16 января 2025Экономика

Мадуро рассказал об экономических успехах Венесуэлы

Мадуро: Экономика Венесуэлы выросла в 2024 году на 9 %
Дмитрий Воронин
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Экономика Венесуэлы по итогам 2024 года выросла на 9 процентов, а показатель инфляции на уровне 48 процентов стал самым низким за последние 12 лет. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, которого цитирует РИА Новости.

«За счет важнейших отраслей и двигателей экономики — своими силами, собственным кислородом и легкими для роста», — объяснил глава государства достигнутые успехи в ходе ежегодного обращения к нации.

Уточняется, что столь значительный рост венесуэльской экономики обеспечили прежде всего строительство (плюс 25,9 процента), добывающая промышленность (плюс 21 процент) и нефтяной сектор (плюс 14 процентов).

Осенью 2023 года стало известно, что США ослабили нефтяные санкции против Венесуэлы. Выданные тогда временные лицензии разрешили трансакции, связанные с нефтегазовым и золотодобывающим секторами, а также сняли запрет на вторичную торговлю. Недавно вступивший в должность Мадуро был переизбран на третий президентский срок летом 2024-го. Тогда же, в июле, он объявил о решении возобновить прямой диалог с американцами.

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