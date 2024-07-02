Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

Президент Мадуро заявил, что Венесуэла возобновит прямой диалог с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США в среду, 3 июля. Об этом политик сообщил в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», пишет РИА Новости.

По его словам, Венесуэла два месяца подряд получала предложения от правительства Соединенных Штатов о возобновлении переговоров. «Обдумав, я принял предложение, и в ближайшую среду возобновляются прямые переговоры с правительством США для исполнения соглашений, подписанных в Катаре, и для восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций», — добавил он.

Мадуро также подчеркнул, что в переговорах примут участие спикер ассамблеи Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.

В феврале сообщалось, что управление по борьбе с наркотиками США (DEA) провело в Венесуэле тайную шпионскую операцию, направленную против президента страны Николаса Мадуро. В стране арестовали 32 оппозиционера из-за их связи с заговором против Мадуро при помощи США.