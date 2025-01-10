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17:52, 10 января 2025Мир

Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность глава государства в ходе церемонии инаугурации. Об этом сообщает газета Heraldo.

«Мадуро находится в штаб-квартире законодательного органа в Каракасе в сопровождении первой леди страны Силии Флорес, исполнительного вице-президента Делси Родригес и председателя парламента Хорхе Родригеса», — отмечается в материале издания.

Мадуро стал президентом по итогам состоявшихся 28 июля прошлого года выборов. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. В конечном итоге Мадуро одержал победу с результатом 51,2 процента голосов. При этом оппоненты президента признали победителем Гонсалеса.

3 января служба научных, уголовных и криминальных расследований Венесуэлы сообщила о награде за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии. За сведения о главном сопернике Мадуро власти готовы заплатить 100 тысяч долларов.

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