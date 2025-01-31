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16:20, 31 января 2025Наука и техника

Стало известно об опасениях ЕКА за будущее отношений с НАСА

SpaceNews: У ЕКА имеются опасения за будущее отношений с НАСА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: European Space Agency / Wikimedia

У Европейского космического агентства (ЕКА) имеются опасения за будущее отношений с НАСА. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам гендиректора ЕКА Йозефа Ашбахера, участники организации в ходе встречи, состоявшейся в декабре, «потратили больше времени, чем обычно, на обсуждение геополитического контекста». «Ситуация [в отношениях с американской стороной] может измениться весьма существенно», — сказал руководитель.

Как в январе заявил Ашбахер, ЕКА «тесно вовлечено» в программы НАСА и теперь оценивает, как выборы президента США повлияют на американские планы в космонавтике. Издание уточняет, что европейскую сторону прежде всего интересуют планы НАСА, касающиеся марсианских и лунных программ.

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Директор ЕКА по пилотируемым и беспилотных исследованиям космоса Дэниел Нойеншвандер признал, что организация изучает возможные варианты полной или частичной отмены США лунной программы Artemis, для которой ЕКА, в частности, поставляет сервисный модуль корабля Orion и модули станции Gateway.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution (PMAD).

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