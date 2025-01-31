Трамп заявил об отсутствии планов посещать место крушения самолета в Вашингтоне

Трамп рассказал, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне. Однако политик планирует встретиться с некоторыми семьями погибших в результате трагедии, пишет РИА Новости.

«У меня нет планов посещать место крушения, но я встречусь с членами семей, чьи близкие сильно пострадали. Это очевидно, но я намерен пообщаться с некоторыми из них», — заверил он во время общения с журналистами.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что прослушал записи, связанные с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном, в результате которой пассажирский самолет и военный вертолет упали в реку Потомак. Однако политик не уточнил, о каких пленках идет речь.

Также стало известно, что российское посольство ждет от Госдепартамента США данные о гибели граждан России в авиакатастрофе в Вашингтоне.

Самолет разбился в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. Воздушное судно при заходе на посадку столкнулось с военным вертолетом и упало в реку Потомак. Как уточнялось, столкновение произошло в среду, 29 января, около 21:00 (30 января в 05:00 по московскому времени).