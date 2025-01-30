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23:02, 30 января 2025Россия

Россия заявила об ожидании от Госдепа данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

Посольство РФ: Ждем от Госдепа данных о погибших в катастрофе в США россиянах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Посольство России ждет от Госдепартамента США данные о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне россиянах. Это указано в заявлении пресс-службы российского диппредставительства в американской столице в Telegram.

«С особым прискорбием узнали от Белого дома, что на борту лайнера были граждане России. Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на Родину», — написала пресс-служба российского посольства.

Также коллектив посольства выразил соболезнования в связи с происшествием. «Согласно официальной информации, выживших в крушении, к сожалению, нет», — добавили там.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет American Airlines, на борту которого могли находиться бывшие российские тренеры по фигурному катанию, столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. В результате столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

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