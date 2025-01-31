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НХЛ — регулярный чемпионат
15:52, 31 января 2025Спорт

Тренер клуба КХЛ попал в аварию по пути на матч

Тренер клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше попал в аварию по пути на матч в Омске
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Главный тренер клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию по пути на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, ДТП произошло на Левобережье Омска. Водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, в котором находился канадский специалист и его переводчица. Позднее их забрала другая машина.

31 января «Авангард» принимает на своем льду «Барыс» из Астаны (Казахстан). Встреча регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по московскому времени.

Буше возглавил «Авангард» в конце ноября 2024-го. Контракт с 53-летним канадцем был заключен до конца сезона-2025/2026.

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