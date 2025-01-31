Тренер клуба КХЛ попал в аварию по пути на матч

Тренер клуба КХЛ «Авангард» Ги Буше попал в аварию по пути на матч в Омске

Главный тренер клуба «Авангард» Ги Буше попал в аварию по пути на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, ДТП произошло на Левобережье Омска. Водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, в котором находился канадский специалист и его переводчица. Позднее их забрала другая машина.

31 января «Авангард» принимает на своем льду «Барыс» из Астаны (Казахстан). Встреча регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по московскому времени.

Буше возглавил «Авангард» в конце ноября 2024-го. Контракт с 53-летним канадцем был заключен до конца сезона-2025/2026.