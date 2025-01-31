Ученые нашли рвоту рыбы возрастом 66 миллионов лет

NBC News: В Дании палеонтолог-любитель обнаружил бесценную рвоту рыбы

Палеонтолог-любитель из Дании обнаружил бесценную окаменелость возрастом 66 миллионов лет. Об этом сообщает NBC News.

Охотник за ископаемыми Питер Беннике нашел окаменелость, официально названную Danekræ DK-1295, в Стивнс-Клинте на востоке Дании. Беннике сделал это открытие после того, как заметил странную коллекцию фрагментов морских лилий, вмурованных в мел, и передал ее в Геомузей Факсе в ноябре 2024 года.

После очистки и анализа, проведенного голландским ученым-экспертом по морским лилиям Джоном Ягтом, было установлено, что это рвота древней рыбы, в которой содержатся останки по меньшей мере двух видов морских лилий. Регургиталиты, или окаменелые рвотные массы, редки, но бесценны для ученых, изучающих древние экосистемы, поскольку они позволяют узнать, чем питались хищники и как функционировали пищевые цепочки миллионы лет назад.

Палеонтолог Джеспер Милан отметил, что хищник меловой эпохи, скорее всего, съел морские лилии, а затем срыгнул неперевариваемые части. «Это действительно необычная находка. Морские лилии не являются особенно питательной пищей, поскольку в основном состоят из минеральных пластинок, скрепленных очень небольшим количеством мягких частей», — подчеркнул Милан в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Китае изобрели способ, позволяющий выводить мышей, у которых два отца и ни одной матери. Предложенный метод предполагает использование яйцеклетки, из которой удален ДНК самки.