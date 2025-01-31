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17:32, 31 января 2025Бывший СССР

В Абхазии попросили Россию помочь в создании постоянного авиасообщения

В Сухуме попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения между странами
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил первого замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между странами. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Помочь в создании авиасообщения Гунба попросил до начала летнего сезона. Также он попросил Россию оказать материальную помощь школам и селам республики в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кириенко пообещал, что российское руководство обязательно рассмотрит данные запросы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, Он выразил надежду, что Абхазия будет по-прежнему привлекать многочисленных российских туристов.

До этого Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба заявил, что лимит предоставляемого электричества составит 327 миллионов киловатт-час.

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