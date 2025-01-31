В Британии отменили право на освоение крупнейшего месторождения газа и нефти

Британский суд отменил право на освоение крупнейшего месторождения нефти и газа

Сессионный суд Шотландии признал недействительными разрешения прошлого правительства Британии на освоение крупнейшего в стране месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море. Об этом сказано в постановлении судьи Эндрю Стюарта, пишет РИА Новости.

Ранее в суд для пересмотра согласия на освоение месторождений с тремя жалобами обратились активисты. По их словам, при выдаче разрешений не были учтены выбросы, которые косвенного происходят в связи с проектами.

«По каждой из трех жалоб я выношу следующее постановление: отменить решение министра (энергетики — прим. "Ленты. ру") об утверждение согласия выданного OGA; отменить согласие, предоставленное OGA», — сказано в постановлении. Судья Стюарт согласился с доводами активистов и признал незаконность выданных разрешений.

В июле прошлого года пятерых участников движения Just Stop Oil приговорили к рекордным тюремным срокам за попытку заблокировать кольцевую автомагистраль M25 в Лондоне в 2022 году. Как уточнялось, активисты хотели устроить «самое крупное нарушение в современной истории Британии», чтобы заставить правительство прислушаться к их требованиям и отказаться от поиска новых источников нефти и газа в Северном море.