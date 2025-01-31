Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 31 января 2025Бывший СССР

В Генштабе ВСУ назвали напряженной обстановку на фронте

Генштаб ВСУ: Обстановка на фронте остается напряженной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Обстановка на фронте остается напряженной для Киева. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается напряженной», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск украинской армии Иван Тимочко заявил, что многие украинские военные ощущают деморализацию из-за массовых случаев дезертирства. Он отметил, что также солдат деморализует возможность других украинцев заплатить взятку, чтобы не идти служить в рядах ВСУ.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военные взяли село Новомлынск Харьковской области. Отмечается, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России получили еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Птиц, Бетховена и Сервантеса собрались изобразить на новых европейских деньгах

      Разыскиваемого 14 лет за заказную расправу мигранта задержали в российском регионе

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше