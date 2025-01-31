В Генштабе ВСУ назвали напряженной обстановку на фронте

Генштаб ВСУ: Обстановка на фронте остается напряженной

Обстановка на фронте остается напряженной для Киева. Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается напряженной», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск украинской армии Иван Тимочко заявил, что многие украинские военные ощущают деморализацию из-за массовых случаев дезертирства. Он отметил, что также солдат деморализует возможность других украинцев заплатить взятку, чтобы не идти служить в рядах ВСУ.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военные взяли село Новомлынск Харьковской области. Отмечается, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России получили еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол.