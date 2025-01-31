Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 31 января 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на деморализацию из-за взяток и массового дезертирства

В ВСУ пожаловались на деморализацию военных из-за массового дезертирства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Многие украинские военные ощущают деморализацию из-за массовых случаев дезертирства. На такую проблему пожаловался председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова в Telegram приводит телеканал «Новости.Live».

Он отметил, что также солдат деморализует возможность других украинцев заплатить взятку, чтобы не идти служить в рядах ВСУ. По словам главы Совета резервистов, в последнее время фокус общественной дискуссии сместился с поддержки военных на поиск путей избегания службы.

«Деморализует, когда родственники звонят бойцам и говорят: "Ты воюешь, а сосед откупился и получил освобождение"», — сказал он.

Ранее командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что число дезертиров на Украине достигает 150 тысяч. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Стала известна судьба вышедшей на мост Кадырова с вопросом о похищенной чеченке пикетчицы

      Раскрыты имена еще троих фигурантов дела главы «Фонбета»

      На Украине оценили сроки восстановления энергетической инфраструктуры

      Комик Мусагалиев рассказал об инвалидности

      Врач перечислил симптомы редкого рака позвоночника

      Разбившимся в США вертолетом управляла женщина

      В ВСУ пожаловались на деморализацию из-за взяток и массового дезертирства

      Раскрыты возможные шаги Трампа для переизбрания на третий срок в обход конституции

      Глава Азовского района опроверг сообщения о ввозе песка с мазутом с Кубани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше