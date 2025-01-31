В ВСУ пожаловались на деморализацию из-за взяток и массового дезертирства

В ВСУ пожаловались на деморализацию военных из-за массового дезертирства

Многие украинские военные ощущают деморализацию из-за массовых случаев дезертирства. На такую проблему пожаловался председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова в Telegram приводит телеканал «Новости.Live».

Он отметил, что также солдат деморализует возможность других украинцев заплатить взятку, чтобы не идти служить в рядах ВСУ. По словам главы Совета резервистов, в последнее время фокус общественной дискуссии сместился с поддержки военных на поиск путей избегания службы.

«Деморализует, когда родственники звонят бойцам и говорят: "Ты воюешь, а сосед откупился и получил освобождение"», — сказал он.

Ранее командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что число дезертиров на Украине достигает 150 тысяч. По его словам, каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».