В Госдуме заявили о нежелании уподобляться Трампу

В Госдуме выступили против переименования Финского залива в Санкт-Петербургский

Россия не станет уподобляться президенту США Дональду Трампу и переименовывать Финский залив в Санкт-Петербургский. Об этом заявила первый замглавы комитета по культуре, депутат от Петербурга Елена Драпеко в беседе с изданием «Подъем».

Таким образом она отреагировала на предложение научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, который заявил, что на фоне русофобии со стороны Финляндии и Швеции Россия имеет право сменить название объекта.

Драпеко считает, что ученый пошутил. По ее словам, ломать уже сложившуюся историческую практику не стоит. «Ну зачем нам уподобляться Трампу? Мы же серьезные люди», — отметила депутат.

Ранее США официально изменили название Мексиканского залива на Американский залив. Трамп объяснил решение пойти на такой шаг тем, что объект играет большую роль в экономике страны.