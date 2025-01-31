Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:53, 31 января 2025Экономика

В Госдуме заявили о нежелании уподобляться Трампу

В Госдуме выступили против переименования Финского залива в Санкт-Петербургский
Александра Качан (Редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия не станет уподобляться президенту США Дональду Трампу и переименовывать Финский залив в Санкт-Петербургский. Об этом заявила первый замглавы комитета по культуре, депутат от Петербурга Елена Драпеко в беседе с изданием «Подъем».

Таким образом она отреагировала на предложение научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, который заявил, что на фоне русофобии со стороны Финляндии и Швеции Россия имеет право сменить название объекта.

Драпеко считает, что ученый пошутил. По ее словам, ломать уже сложившуюся историческую практику не стоит. «Ну зачем нам уподобляться Трампу? Мы же серьезные люди», — отметила депутат.

Ранее США официально изменили название Мексиканского залива на Американский залив. Трамп объяснил решение пойти на такой шаг тем, что объект играет большую роль в экономике страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      Летевший в Калининград пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      «Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

      Скорость движения поездов в России упала до уровня 1992 года

      Известный режиссер заявил о готовности возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

      К тушению мощного пожара в Москве привлекли поезд

      Журналисты «Известий» попали под удар беспилотника ВСУ

      В Госдуме заявили о нежелании уподобляться Трампу

      12-летнюю россиянку с отставанием в развитии раздели догола и сняли в кино для взрослых

      Начальника военного представительства Минобороны России арестовали по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше