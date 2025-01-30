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15:02, 30 января 2025Экономика

В России предложили переименовать Финский залив

Историк Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия имеет право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский на фоне высокого уровня русофобии со стороны Финляндии и Швеции. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, передает ТАСС.

По его словам, новое название было бы исторически справедливым и соответствовало политическим реалиям. «Крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен», — объяснил Мягков.

Эксперт отметил, что на мысль о переименовании наталкивают последние заявления президента США Дональда Трампа, который ранее в январе 2025 года официально переименовал Мексиканский залив в Американский. Свое решение политик объяснил значением объекта для экономики страны.

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