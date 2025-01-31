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12:53, 31 января 2025Мир

В Кремле высказались о призыве Чехии повторить блокаду Ленинграда

Песков о призывах повторить блокаду Ленинграда: Есть много горячих голов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Есть много горячих голов, которые не понимают, что они говорят. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда, передает ТАСС.

«Есть много так называемых „горячих голов“, которые сами не понимают, что они говорят (...) Но это говорит о том, что до сих пор среди политиков, в том числе в Чехии, есть много русофобов, находящихся в состоянии, которое граничит с безумием» — отметил представитель Кремля.

Песков призвал «не обращать внимания» на подобные заявления.

Ранее Немцова отреагировала на празднование годовщины освобождения Ленинграда от блокады и призвала повторить это. По словам сенатора, страны Запада могут добиться такого эффекта для России, если введут более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

29 января в МИД ФРГ заявили, что Германия взяла на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе, за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести. В ведомстве добавили, что власти страны с 2019 года финансируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где по сей день проходят лечение люди, пережившие блокаду.

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