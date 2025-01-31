Сенатор Чехии Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда

Бывший председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады.

Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное Мирослава Немцова Бывший председатель палаты парламента и сенатор Чехии

По словам сенатора, страны Запада могут добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

В Германии заявили об ответственности за блокаду Ленинграда

В МИД ФРГ заявили, что Германия взяла на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе, за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести.

Блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения МИД Германии

В ведомстве добавили, что власти страны с 2019 года финансируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где по сей день проходят лечение люди, которые пережили блокаду. Отмечается, что Германия продолжит эти меры, несмотря на конфликт на Украине.

При этом в мае 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Германии в ответе на ноту Москвы отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Она подчеркнула, что подобные решения властей ФРГ вызывают «устойчивое чувство отвращения, потому что это аморально».

В ноябре Захарова заявила, что Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха.

Россия рассматривает позицию властей Берлина не как случайную, а как вытекающую из того, что денацификация проходила на территории двух Германий неравномерным образом. Если восточную часть это в действительности коснулось глубоко, то в западной дела обстоят совершенно иначе. Мы также рассматриваем официальную позицию Германии по данному вопросу сейчас как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха Мария Захарова Официальный представитель МИД России

В России осудили Германию за отказ от выплат блокадникам

В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что отказ Германии от выплат гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, является проявлением двойных стандартов, так как власти ФРГ продолжают выплачивать компенсации за геноцид в Намибии.

По его словам, современная Германия признает ответственность за преступления вермахта в Ленинграде, но распространить выплаты на всех переживших блокаду власти ФРГ отказываются. На данный момент подобная гуманитарная компенсация выплачивается лишь ленинградцам-евреям, которые пережили Холокост, отметил Бастрыкин.

Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обвинивший российского лидера Владимира Путина в разжигании конфликта на Украине, и в то же время попросивший у Польши прощения за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны, также выступал против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности. Она также заявила, что многие города Германии до сих пор не лишили ни Адольфа Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почетных граждан.