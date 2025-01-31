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12:51, 31 января 2025Мир

В Кремле заявили об уведомлении США России по катастрофе с самолетом

Песков: США уведомили о гражданах России среди жертв авиакатастрофы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / АР

Вашингтон уведомил Москву по дипломатическим каналам о гражданах России, оказавшихся жертвами авиакатастрофы в результате столкновения с военным вертолетом над столицей США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляет посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что сейчас дипломаты обсуждают детали транспортировки и передачи тел российских граждан, сейчас проходит процедура обсуждения всех формальностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство в Вашингтоне находится в контакте с Государственным департаментом США после крушения самолета American Airlines. Дипломат также выразила соболезнования Соединенным Штатам в связи с трагедией.

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