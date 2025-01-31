В МИД назвали ответственных за энергетический кризис в Молдавии

Захарова: Причиной кризиса в Молдавии являются безответственные действия Киева

Причиной энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье являются безответственные действия Киева и отказ руководства Молдавии признать и урегулировать задолженность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Настоящие причины нынешней проблемы с поставкой российского газа на оба берега Днестра, они очевидны. Во-первых — это безответственные действия киевского режима, который отказался продлевать контракт на транзит российского газа с первого января. Задайте банальный вопрос: а если бы не отказался, газ бы был? Был. Ну значит кто виноват?» — сказала она.

Дипломат добавила, что второй причиной проблем с поставкой российского газа является нежелание молдавских властей признать задолженность перед «Газпромом». По ее словам, для решения этой ситуации Киеву достаточно предоставить разрешение на транзит газа по территории Украины, а Кишиневу — признать долг.

Ранее Мария Захарова заявила, что Молдавия препятствует оказанию гуманитарной помощи Тирасполю как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя, несмотря на сложившийся в Приднестровье энергетический кризис. По ее словам, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика даже оказалась вынуждена обратиться в Европейскую комиссию с просьбой повлиять на позицию Кишинева.