Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 31 января 2025Бывший СССР

В МИД назвали ответственных за энергетический кризис в Молдавии

Захарова: Причиной кризиса в Молдавии являются безответственные действия Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Причиной энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье являются безответственные действия Киева и отказ руководства Молдавии признать и урегулировать задолженность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Настоящие причины нынешней проблемы с поставкой российского газа на оба берега Днестра, они очевидны. Во-первых — это безответственные действия киевского режима, который отказался продлевать контракт на транзит российского газа с первого января. Задайте банальный вопрос: а если бы не отказался, газ бы был? Был. Ну значит кто виноват?» — сказала она.

Дипломат добавила, что второй причиной проблем с поставкой российского газа является нежелание молдавских властей признать задолженность перед «Газпромом». По ее словам, для решения этой ситуации Киеву достаточно предоставить разрешение на транзит газа по территории Украины, а Кишиневу — признать долг.

Ранее Мария Захарова заявила, что Молдавия препятствует оказанию гуманитарной помощи Тирасполю как со стороны Москвы, так и со стороны Брюсселя, несмотря на сложившийся в Приднестровье энергетический кризис. По ее словам, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика даже оказалась вынуждена обратиться в Европейскую комиссию с просьбой повлиять на позицию Кишинева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Известный российский рэпер прокомментировал обвинения в изменах

      Российское ведомство удалило новость о листерии в мясе из Казахстана

      Врач оценил вред общей анестезии для здоровья

      Раскрыты детали дела о вымогательстве главы «Новой газеты-Рязань» и члена партии «Яблоко»

      Власти Норвегии задержали судно с экипажем из России

      В МИД назвали ответственных за энергетический кризис в Молдавии

      Звезда сериала «Кухня» раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм «Анора»

      18-летняя россиянка зацепилась за кабину машиниста в метро и попала на видео

      Звезда «Слова пацана» вышла в свет с новым имиджем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше