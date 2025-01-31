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13:18, 31 января 2025Мир

В МИД ответили на вопрос об участии россиян в протестах в Сербии

Захарова: Сведений об участии россиян в протестах в Сербии нет
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сведений об участии россиян в протестах в Сербии, а также о влиянии этих событий на российских граждан в настоящее время нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Сведений об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем», — сообщила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада желают устроить цветную революцию в Сербии из-за ее особой позиции.

Студенческие протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. В тот день козырек железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей, унеся жизни 15 человек. 24 января сербские студенты возглавили «всеобщую забастовку» по всей стране.

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