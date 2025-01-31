В Одессе прозвучал взрыв

Мэр Одессы Труханов: В городе прозвучал взрыв

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Местные СМИ сообщают о нескольких взрывах. Места и причина взрывов не сообщаются. Мэр города сообщил о воздушной тревоге в городе и призвал жителей не выходить из домов.

Ранее в Полтавской области прогремел взрыв в районе авиабазы Вооруженных сил Украины. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что данная авиабаза используется преимущественно для вертолетов.

До этого в Киеве раздались взрывы. Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

