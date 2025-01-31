Допустив приближение фронта к Днепропетровской области, президент Украины Владимир Зеленский показал некомпетентность своей политики «мира с позиции силы» и должен уйти в отставку. Предателем украинского лидера назвал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Приближение российских войск вплотную к границам Днепропетровской области — это и есть ваш "мир с позиции силы"? Предатель и вредитель», — заявил нардеп.
О приближении Вооруженных сил России к Днепропетровской области стало известно 30 января. Тогда советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российским войскам осталось менее трех километров до границы региона.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей региона выезжать из районов, граничащих с ДНР. Он отметил, что официальная эвакуация населения пока не объявлена.