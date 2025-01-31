В России отреагировали на сообщения о вспышке лихорадки Эбола в Африке

Роспотребнадзор: Помощь Уганде в противодействии лихорадке Эбола будет оказана

В России отреагировали на сообщения о вспышке лихорадки Эбола в Уганде на востоке Африки. Роспотребнадзор окажет помощь стране в противодействии вирусу, говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении санитарной службы.

О случае заболевания лихорадкой Эбола в столице Уганды Кампале стало известно в четверг, 30 января. Сообщалось, что 32-летнего медицинского работника из столичной больницы спасти не удалось.

По факту смерти человека от опасного вируса проводится эпидемиологическое расследование. В частности, устанавливаются те, кто с ним контактировал. Россия, со своей стороны, также направила предложения по оказанию помощи в проведении эпидемиологического расследования и противоэпидемических мероприятий.

Как пояснили в санитарной службе, ранее в Уганду уже поставили мобильную лабораторию, которая позволит оперативно проводить лабораторную диагностику опасных инфекционных болезней. Кроме того, в России обучили более 50 угандийских специалистов по вопросам мониторинга за возбудителями инфекционных болезней.

«[Их обучили] современным технологиям эпидемиологического надзора, методам лабораторной диагностики опасных инфекционных болезней, обеспечению биологической безопасности», — пояснили в Роспотребнадзоре, добавив, что выявленный случай лихорадки Эбола находится на оперативном контроле.

Ранее сообщалось о возможной утечке опасных вирусов из лабораторий в Африке. В этой связи на пунктах пропуска на территорию России заработала автоматизированная система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками инфекции.