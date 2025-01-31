Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:31, 31 января 2025Наука и техника

В России создали станцию управления для усыпления армии дронов

КБ «Гермес»: В России создали НСУ для погружения в режим гибернации армии дронов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России создали наземную станцию управления (НСУ) для работы с неограниченным количеством дронов, которая позволит единовременно усыпить (погрузить в режим гибернации) целую армию беспилотников. Об этом рассказал в беседе с ТАСС официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес».

«НСУ уже применяется в зоне спецоперации (СВО) и выглядит как маленькая коробочка, куда вставляется наш передатчик. У нее есть способность создавать коллектив, "рой". Абсолютно любой беспилотник можно ввести в режим гибернации, а затем включить с одного пульта одним оператором», — уточнил собеседник агентства.

Благодаря НСУ, можно беспрепятственно работать с дронами даже в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это достигается благодаря одновременной работе на разных частотах, с установкой можно задействовать от двух до четырех каналов связи. «Также в систему внедрено полностью безошибочное обновление программного обеспечения, если это понадобится», — добавил представитель бюро.

Ранее «Гермес» поставило в зону СВО радиоуправляемую платформу «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов. Она может доставить находящиеся в спящем режиме БПЛА к месту старта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

      На Украине рассказали об отношении администрации Трампа к Зеленскому

      Одна европейская страна признала пиво частью нематериального наследия

      Названы самые частые поломки китайских авто в России

      Россиянка побывала в Мексике и описала бесящие ее особенности местных жителей

      В России создали станцию управления для усыпления армии дронов

      В США рассказали о потере Украиной территорий

      На Украине заявили об увольнении операторов РЛС после перевода в морпехи ВСУ

      В США оценили последствия конфликта с Россией для Украины

      Россиян предупредили об опасных химических экспериментах из соцсетей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше