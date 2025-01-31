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15:53, 31 января 2025Россия

В России высказались о сроках переговоров Путина и Трампа

Депутат Чепа: Уверен, что переговоры Путина и Трампа пройдут в ближайшее время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не состоялись, вероятно, по причине того, что руководству Штатов потребовалось больше времени для того, чтобы внимательнее изучить проблему украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я не знаю точно, почему переговоры еще не произошли, но могу предположить, что команда Трампа готовит какие-то свои предложения по переговорам. Несмотря на то, что был сделан ряд громких заявлений, при более тщательном изучении проблемы там, вероятно, поняли, что урегулировать конфликт не так просто, а разговор должен быть серьезным, конкретным», — объяснил политик.

Чепа выразил уверенность в том, что переговоры глав государств произойдут в ближайшее время и добавил, что не сомневается в неизменности позиции Трампа по необходимости урегулирования противостояния.

«Я на сто процентов уверен, что Трамп не передумал. Но, естественно, к такому разговору надо готовиться, потому что это серьезный факт, который должен изменить многие векторы развития международной политики», — заключил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа еще не состоялся. Таким образом политик прокомментировал слова Трампа о том, что он не обсуждал авиакатастрофу в Вашингтоне с российским коллегой.

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