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15:05, 31 января 2025Экономика

В России заметно подешевел один вид топлива

Биржевая стоимость зимнего дизельного топлива в РФ снизилась на 14 % в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ходе торгов в пятницу, 31 января, стоимость тонны зимнего дизельного топлива опустилась ниже отметки в 60 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В последний раз котировки зимнего дизельного топлива в РФ находились на подобном уровне в феврале 2024 года. В моменте котировки опустились до отметки в 59 647 рублей за тонну. По итогам первого месяца 2025 года спад составил 14 процентов.

Летнее дизельное топливо ближе к 14:45 по московскому времени подешевело на 4,25 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость тонны этого вида топлива к тому моменту опустилась до отметки в 55,6 тысячи рублей. Что касается биржевых цен на межсезонное дизельное топливо, то они снизились на 2,18 процента, до 55 533 рублей.

В то же время стоимость основных марок бензина продемонстрировала противоположную динамику. Ближе к 14:50 котировки АИ-92 увеличились на 1,6 процента (до 53 012 рублей за тонну), АИ-95 — на 1,27 процента (до 54 779 рублей). Цены на мазут, в свою очередь, к тому моменту опустились на 6,34 процента и составили 31 123 рубля за тонну.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы выпуска дизельного топлива в России сократились до 81,6 миллиона тонн. Достигнутый результат оказался на 7,4 процента ниже в сравнении с показателем за 2023-й. Официальные данные от Росстата перестали публиковать с лета 2024-го. Как объясняли в Минэнерго, публикация таких данных может привести к необоснованному давлению на внутренний рынок.

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