В зоне СВО начали использовать «Илью Муромца»

«Известия»: В зоне СВО начали использовать грузовой FPV-дрон «Илья Муромец»

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) начали массово использовать тяжелый грузовой FPV-дрон «Илья Муромец». Об этом со ссылкой на генерального директора компании-разработчика беспилотников FROBOTICS Олега Федорова сообщает газета «Известия».

Дрон способен переносить грузы массой до 8 килограммов да расстояние до 15 километров. При уменьшении массы нагрузки дальность полета беспилотника вырастает. «В этом случае можно задействовать воздушный ретранслятор сигнала управления», — уточнил Федоров.

По его словам, дрон полностью производится из российских комплектующих. В зависимости от пожеланий бойцов изделие комплектуется различными блоками связи.

Ранее издание со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что одно из предприятий госкорпорации «Ростех» запустило производство ключевых узлов для беспилотных летательных аппаратов.