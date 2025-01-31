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13:45, 31 января 2025Из жизни

Владелец парфюмерного магазина отключил звук на смартфоне и пропустил ограбление

В США вор украл из парфюмерного магазина десятки флаконов с духами и урну
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

В США вор ограбил парфюмерный магазин и украл десятки флаконов с духами. Об этом сообщает 95.3 WDAE.

Инцидент произошел ранним утром 18 января в Майами, штат Флорида. Около пяти часов утра неизвестный злоумышленник подъехал на автомобиле к магазину Perfumería Arabe y Más, разбил ногой стеклянную дверь и зашел внутрь. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как он ходит по магазину с пустой мусорной урной, а затем начинает складывать в нее духи. Он несколько раз возвращался к машине, оставлял украденное в салоне и шел обратно. Он также забрал из кассы наличные и взял коробки с заказами, которые подготовили для отправки клиентам. Преступник не побрезговал и урнами, украв и их.

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Магазин был оснащен сигнализацией и датчиками движения. Когда злоумышленник пробрался внутрь, владельцу на смартфон стали приходить уведомления, однако мужчина отключил звук на ночь и пропустил их. Из-за ночного режима он узнал об ограблении благодаря владельцам соседних магазинов, которые позвонили ему утром. Общий ущерб оценивается в сумму около 15 тысяч долларов.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали номер автомобиля, однако злоумышленника пока не поймали.

Ранее сообщалось, что преступники из США ограбили магазин солнцезащитных очков на миллион долларов. Они сделали это, прорезав стену магазина пилой.

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