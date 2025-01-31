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02:57, 31 января 2025Мир

Власти Мексики обратилась к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Клаудии Шейнбаум

Клаудии Шейнбаум. Фото: Henry Romero / Reuters

Власти Мексики обратились к корпорации Google из-за указа президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом сообщает El Universal.

В письме говорится, что указ американского лидера о переименовании залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья, так как новое название юридически не закреплено в международных соглашениях и мировыми организациями.

По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года установила, что существуют морские районы, находящиеся под полным суверенитетом государств, которые простираются максимум на 12 морских миль (22,2 километра) от береговой линии.

США официально сменили название Мексиканского залива 25 января 2025 года. Отмечалось, что таким образом президент США Дональд Трамп отметил центральное значение залива для нации. В Google сообщили, что переименуют Мексиканский залив в Американский и гору Денали в Маккинли. При этом в корпорации уточнили, что в случаях, когда названия географических объектов отличаются для разных государств, их граждане видят только официальный вариант, принятый в стране пребывания, а для жителей других стран отображаются оба наименования.

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