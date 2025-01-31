Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:28, 31 января 2025Забота о себе

Врач перечислил симптомы редкого рака позвоночника

Врач Иванов рассказал, что хордома может нарушить работу кишечника и сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

Врач Роман Иванов рассказал, какие симптомы имеет хордома — редкая форма рака позвоночника. Их доктор перечислил в беседе с «Известиями».

По словам Иванова, у людей с хордомой обычно появляются вялость, повышенная температура, чувство подавленности, депрессия, потеря аппетита и веса, жалобы на боль в области роста опухоли.

Доктор добавил, что специфические симптомы зависят от места появления опухоли. Новообразование около крестца снижает чувствительность ног, нарушает работу кишечника, мочеполовой системы. Опухоли в основании черепа вызывают проблемы с глотанием и работой сердца. Кроме того, из-за них сбиваться дыхание, ухудшаться зрение, появляться кашель и проблемы с голосом.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Стала известна судьба вышедшей на мост Кадырова с вопросом о похищенной чеченке пикетчицы

      Раскрыты имена еще троих фигурантов дела главы «Фонбета»

      На Украине оценили сроки восстановления энергетической инфраструктуры

      Комик Мусагалиев рассказал об инвалидности

      Врач перечислил симптомы редкого рака позвоночника

      Разбившимся в США вертолетом управляла женщина

      В ВСУ пожаловались на деморализацию из-за взяток и массового дезертирства

      Раскрыты возможные шаги Трампа для переизбрания на третий срок в обход конституции

      Глава Азовского района опроверг сообщения о ввозе песка с мазутом с Кубани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше