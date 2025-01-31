Врач перечислил симптомы редкого рака позвоночника

Врач Иванов рассказал, что хордома может нарушить работу кишечника и сердца

Врач Роман Иванов рассказал, какие симптомы имеет хордома — редкая форма рака позвоночника. Их доктор перечислил в беседе с «Известиями».

По словам Иванова, у людей с хордомой обычно появляются вялость, повышенная температура, чувство подавленности, депрессия, потеря аппетита и веса, жалобы на боль в области роста опухоли.

Доктор добавил, что специфические симптомы зависят от места появления опухоли. Новообразование около крестца снижает чувствительность ног, нарушает работу кишечника, мочеполовой системы. Опухоли в основании черепа вызывают проблемы с глотанием и работой сердца. Кроме того, из-за них сбиваться дыхание, ухудшаться зрение, появляться кашель и проблемы с голосом.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.