Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 31 января 2025Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о гипертонии

Врач Мясников развеял миф, что при гипертонии всегда возникает головокружение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф о гипертонии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что при начальной стадии гипертонии всегда возникает головокружение. «Это важно знать: головокружения, когда голова кружится, начинает тошнить, — это в 90 процентах проблема уха, не гипертония, не инсульт», — объяснил специалист.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности приема одной популярной группы препаратов. Медик заявил, что лекарства от гипертонии провоцируют развитие подагры — расстройства обмена веществ, которое проявляется накоплением мочевой кислоты в организме и формированием отложений (уратов) этого вещества в суставах и почках.

До этого врач рассказал, что прием антидепрессантов также вызывает гипертонию. Мясников отметил, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Офицер ВС России полтора дня наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником

      Посольство России прокомментировало задержание Норвегией судна с россиянами

      Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

      В зоне СВО начали использовать «Илью Муромца»

      Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

      По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше