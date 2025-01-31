Врач развеял распространенный миф о гипертонии

Врач Мясников развеял миф, что при гипертонии всегда возникает головокружение

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял распространенный миф о гипертонии. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что при начальной стадии гипертонии всегда возникает головокружение. «Это важно знать: головокружения, когда голова кружится, начинает тошнить, — это в 90 процентах проблема уха, не гипертония, не инсульт», — объяснил специалист.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности приема одной популярной группы препаратов. Медик заявил, что лекарства от гипертонии провоцируют развитие подагры — расстройства обмена веществ, которое проявляется накоплением мочевой кислоты в организме и формированием отложений (уратов) этого вещества в суставах и почках.

До этого врач рассказал, что прием антидепрессантов также вызывает гипертонию. Мясников отметил, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам.