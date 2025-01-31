Врачи заметили рост интереса россиянок к пересадке волос в зоне бикини

Россиянки стали чаще интересоваться процедурой пересадки волос на зону бикини. Об этой неожиданной тенденции интимного преображения рассказала врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева в беседе с Life.ru.

Нагайцева отметила, что у женщин самыми востребованными зонами для пересадки волос являются передняя линия роста волос, брови и ресницы. Однако в последнее время стали появляться клиентки, которые просят восстановить растительность на лобке после ранее проведенной электроэпиляции.

При этом врач уточнила, что эту моду нельзя назвать новой. По ее словам, впервые с такими просьбами стали обращаться в 2015 году. «Тогда приходили женщины 45-50+ и спрашивали, возможно ли пересадить волосы в интимную зону. При этом не могу сказать, что к этой процедуре прибегают так же часто, как к пересадке волос на голове, например», — уточнила Нагайцева.

Дерматолог отметила, что большинство женщин обращается с необычной просьбой к врачам, желая угодить партнеру. По словам Нагайцевой, такие клиентки, как правило, не думают о последствиях восстановления волос в зоне бикини и, допускают, что спустя время вновь пойдут на процедуру для полного удаления волос. «Для таких женщин это не проблема. Это своего рода баловство, как захотел — набил татуировку, захотел — свел ее», — заключила врач.

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