Второй за сутки российский регион решил увеличить размер выплаты за заключение контракта

Саратовский глава Бусаргин: Выплату за контракт увеличат до 700 тысяч рублей

В Саратовской области размер единовременной выплаты за заключение контракта с Министерством обороны решили увеличить до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в Telegram.

Чиновник рассказал, что ранее единовременная выплата составляла 500 тысяч рублей, но власти увеличили ее еще на 200 тысяч. Получить такую выплату смогут жители региона, решившие уйти на военную службу в период с 1 февраля по 31 декабря 2025 года.

Саратовская область стала вторым за сутки регионом, увеличившим размер выплат за контракт. Ранее об аналогичной мере объявил глава Владимирской области Александр Авдеев. Сумму выплаты там также подняли на 200 тысяч рублей.

Кроме того, 23 января сразу три региона — Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область — объявили о таких же мерах поддержки контрактников.