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16:27, 23 января 2025Россия

Третий за сутки регион России изменил размер выплаты за заключение контракта с Минобороны

Оренбургский губернатор Паслер: Регион увеличил выплату за контракт с Минобороны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Оренбургской области изменили размер единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны России. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram.

Как рассказал чиновник, выплату увеличили до двух миллионов рублей. Получить ее смогут контрактники, которые заключат договор о службе сроком в год и более в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. «Также контрактникам выплачивается федеральная единовременная выплата 400 тысяч рублей», — напомнил Паслер.

Оренбургская область стала третьим за сутки регионом России, где подняли выплату за заключение контракта. Ранее об этой мере объявили власти Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, двумя днями ранее, 21 января, выплаты увеличили в Марий Эл.

ЖЗЛ
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