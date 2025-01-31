Захарова высказалась о развитии отношений между Арменией и ЕС

Захарова заявила о потери преференций Арменией в ЕАЭС в случае вступления в ЕС

Развитие отношений Армении с Европейским союзом (ЕС) — это ее суверенное право, но это приведет к потерям преференций и выгод от ЕАЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Экспорт Армении сократится на 80 процентов с выходом из ЕАЭС», — спрогнозировала дипломат. Она также отметила, что развитие связей Еревана с ЕС станет ударом по развитию Армении и может привести к тотальному обнищанию.

Захарова добавила, что в ЕС «ни о ком не думают, тем более в условиях кризиса». Никаких послаблений Еревану сделано не будет со стороны Брюсселя, заключила представитель МИД.

Ранее о несовместимости параллельного членства Еревана в ЕС и ЕАЭС заявлял глава МИД России Сергей Лавров. «Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.