Жена погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста отреагировала на произошедшее

Жена погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста Кирсанова Гудин: Я потеряла все

Тренер Наталья Гудин, жена погибшего в авиакатастрофе в США экс-фигуриста Александра Кирсанова, прокомментировала произошедшее. Ее слова приводит ABC.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», — заявила она. Гудин добавила, что они не сразу решили, кто будет сопровождать учеников в Национальном лагере развития фигурного катания.

В потерпевшем крушение лайнере находились 60 пассажиров и три члена экипажа. В частности, на борту находились чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и восемь юных американских фигуристов.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.