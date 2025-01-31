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13:19, 31 января 2025Спорт

Жена погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста отреагировала на произошедшее

Жена погибшего в авиакатастрофе экс-фигуриста Кирсанова Гудин: Я потеряла все
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Тренер Наталья Гудин, жена погибшего в авиакатастрофе в США экс-фигуриста Александра Кирсанова, прокомментировала произошедшее. Ее слова приводит ABC.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», — заявила она. Гудин добавила, что они не сразу решили, кто будет сопровождать учеников в Национальном лагере развития фигурного катания.

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В потерпевшем крушение лайнере находились 60 пассажиров и три члена экипажа. В частности, на борту находились чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и восемь юных американских фигуристов.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

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