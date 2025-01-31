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02:44, 31 января 2025Россия

Жители российского региона сообщили о взрывах

Жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Ростовской области сообщили о звуках взрывов, сработала система противовоздушной оборон (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что около 1:05 ночи мощный взрыв раздался над Азовским морем в районе села Кулешовка. По предварительным данным, в регионе был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Также об услышанных звуках взрывов сообщили жители самого Ростова-на-Дону, Батайска и Миллерово.

Ранее Минобороны России сообщило, что система ПВО 30 января в период с 19:50 до 22:00 по московскому времени сбила 17 беспилотников в четырех российских регионах.

29 января в Мурманской области был уничтожен БПЛА. «Беспилотник ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме», — заявил губернатор арктического региона России Андрей Чибис.

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