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11:34, 1 февраля 2025Бывший СССР

Бойца ВСУ попытались ликвидировать украинские дроны при попытке сдаться в плен

Пленный боец ВСУ Прокопенко: ВСУ пытаются ликвидировать сдающихся в плен солдат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ликвидировать своих солдат, сдающихся в плен российским войскам. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко, попавший под такую атаку, передает РИА Новости.

«Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки», — сказал он.

По словам бывшего бойца ВСУ, одного из пленных украинским войскам удалось ликвидировать, а его самого контузило и посекло осколками. Прокопенко подчеркнул, что это делается, чтобы пленные ничего не могли рассказать российским военным и не попали в обменные списки.

Ранее пленные бойцы ВСУ уже сообщали о попытке ликвидировать военных, сдающихся в плен. Так, сдавшийся в плен российским военным под Волчанском в Харьковской области Андрей Гусляков рассказал, что по нему и его напарнику стреляли сослуживцы, а после послали за ними дрон.

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