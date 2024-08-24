Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:31, 24 августа 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об огне сослуживцев по сдающимся в плен украинцам

Пленный Гусляков: ВСУ стреляли по нам из пулеметов, когда мы бежали

Кадр: Минобороны России

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал об огне от сослуживцев по украинцам, сдающимся в плен. Военнослужащего цитирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Гуслякова, он решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным Дед. «Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов», — вспомнил он. Гусляков уверен, что ВСУ пытались препятствовать их сдаче в плен и также послали за военными дрон.

Дед, продолжил пленный, до российских позиций не добежал и был подбит. Другие четверо его сослуживцев отказались сложить оружие и не стали сдаваться, пообещав стоять до конца. «Толку, что они не хотели сдаваться? Лежат двухсотые в подвале теперь, и все», — говорит он.

Гуслякова призвали, несмотря на широкий спектр болезней, включая прободную язву, но направили вопреки обещаниям не в тыл, а в Волчанск. Другим сослуживцам, оставшимся на фронте, он порекомендовал также сдаться и не бояться того, чем пугают желающих стать военнопленными бойцов ВСУ. «Тут этого нет», — заключил он.

Ранее немецкий телеканал N-tv, ссылаясь на разговор с украинскими военнослужащими, сообщил, что новобранцы ВСУ отказываются стрелять в противника. Как рассказал командир украинского батальона 47-й бригады, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

      Китай применил сигнальные ракеты для защиты спорного рифа

      Сбивший украинский дрон головой военный заявил о желании вернуться на СВО

      Три украинские ракеты уничтожили в небе над российским регионом

      Стало известно о планах поддельной сборной Колумбии после участия в турнире в России

      Боец ВСУ рассказал об огне сослуживцев по сдающимся в плен украинцам

      Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

      Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

      Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

      Россиянам рассказали о новой ежегодной семейной выплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше