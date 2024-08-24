Пленный Гусляков: ВСУ стреляли по нам из пулеметов, когда мы бежали

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал об огне от сослуживцев по украинцам, сдающимся в плен. Военнослужащего цитирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам Гуслякова, он решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным Дед. «Наши стреляли по нам, когда мы бежали. Сначала из автоматов, потом из пулеметов», — вспомнил он. Гусляков уверен, что ВСУ пытались препятствовать их сдаче в плен и также послали за военными дрон.

Дед, продолжил пленный, до российских позиций не добежал и был подбит. Другие четверо его сослуживцев отказались сложить оружие и не стали сдаваться, пообещав стоять до конца. «Толку, что они не хотели сдаваться? Лежат двухсотые в подвале теперь, и все», — говорит он.

Гуслякова призвали, несмотря на широкий спектр болезней, включая прободную язву, но направили вопреки обещаниям не в тыл, а в Волчанск. Другим сослуживцам, оставшимся на фронте, он порекомендовал также сдаться и не бояться того, чем пугают желающих стать военнопленными бойцов ВСУ. «Тут этого нет», — заключил он.

Ранее немецкий телеканал N-tv, ссылаясь на разговор с украинскими военнослужащими, сообщил, что новобранцы ВСУ отказываются стрелять в противника. Как рассказал командир украинского батальона 47-й бригады, некоторые недавно мобилизованные солдаты видят противника на огневой позиции в окопе и не открывают огонь.