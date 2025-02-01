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09:16, 1 февраля 2025Спорт

Бывшая российская фигуристка завоевала серебро на чемпионате Европы

Бывшая российская фигуристка Губанова завоевала серебро на чемпионате Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анастасия Губанова

Анастасия Губанова. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2025 года в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ спортсменка набрала 198,61 балла. Золото завоевала эстонская фигуристка Нина Петрыкина, в активе которой 208,18 балла. Тройку сильнейших замкнула бельгийка Нина Пинцарроне (191,44).

Россияне не были допущены до турнира. По решению Международного союза конькобежцев (ISU), с весны 2022 года они отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. 21-летняя фигуристка — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

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